"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"

Alex Nемо

Даже после внесения изменений в закон о репатриации, там исключили русскоговорящих людей живших или живущих в Таджикистане из списка лиц имеющих право на репатриацию или российское гражданство. Может ли мне кто сказать почему ваххабиты из таджикистана имеют право на свободное проживание в России, российское гражданство, работу социалку, а русскоговорящие из той же республики нет? Может кто из ФСБ сможет разобраться? Или Бастрыкину следует обратить на эту ситуацию внимание, хотя это и не его компетенция...