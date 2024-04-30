Журналист и член Совета по правам человека при президенте России акцентирует внимание на непонимании официальным Душанбе происходящего в России.
"А вы посла Турции на ковер вызывали после отмены безвиза?"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Егор П
А справедливость, товарищ, на другом конце Парабеллума...
Ответить
17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Почему эту таджикскую харю заретушевали, а нашу пенсионерку можно?
Ответить
16 час.
Alex Nемо
Даже после внесения изменений в закон о репатриации, там исключили русскоговорящих людей живших или живущих в Таджикистане из списка лиц имеющих право на репатриацию или российское гражданство. Может ли мне кто сказать почему ваххабиты из таджикистана имеют право на свободное проживание в России, российское гражданство, работу социалку, а русскоговорящие из той же республики нет? Может кто из ФСБ сможет разобраться? Или Бастрыкину следует обратить на эту ситуацию внимание, хотя это и не его компетенция...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии