Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в Иркутской области

Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в Иркутской области

В социальных медиа сообщалось, что в городе Железногорске-Илимском 6-летнему мальчику, получившему травму пальца, при обращении в медицинское учреждение не была оказана надлежащая помощь, а операцию сделали только через неделю.

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