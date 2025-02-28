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Израненному дроном российскому водителю отказали в выплате

Израненному дроном водителю из Волгограда отказали в денежной выплате. Как объяснили власти, в момент происшествия не был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — без него не стоит рассчитывать на компенсацию, передает портал 161.

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