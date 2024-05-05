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Джейсон Кидд продлит контракт с «Далласом»

Клуб намерен продлить контракт специалиста после удачного сезона-2023/24. «Даллас» обыграл «Клипперс» в первом раунде плей-офф (4-2).

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