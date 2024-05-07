Президент Молдавии рассказала Дудю, как ее после избрания залил сосед сверху

Майя Санду заявила, что по-прежнему живет в многоквартирном домеПрезидент Молдавии Майя Санду заявила в интервью российскому журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом), что по-прежнему живет в многоквартирном доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии