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Hayes Warner: Debbie's the only one not obsessed with Robert on 'Shards'

Hayes Warner's character Debbie seems to be the only person NOT obsessed with Homer Gere's Robert In the FX/Hulu serial-killer thriller, "The Shards.

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