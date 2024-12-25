ЦБ: около 10 млн россиян переводили деньги на карты теневого бизнеса

Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу, сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.