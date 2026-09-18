Три сети. Одна страна. Сорт первый и сорт второй

История о том, как в погоне за «открытостью России» организаторы одного фестиваля изобрели новый вид гражданства — цифровой, и оказалось, что российское в нём котируется ниже всего.
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