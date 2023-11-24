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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» проиграл в основное время в 14 из последних 17 матчей. На победу «Адмирала» дают 1.98

«Адмирал» встретится с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. Сочинцы уступили в основное время в 14 из 17 последних матчей.

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