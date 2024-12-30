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Спички - не игрушка

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Когнитивная война

Когнитивная война

Знающие люди говорят, что Солженицын своё писево не сам писал. За него писали «творческие люди» из «Посева» (было такое эмигрантское издательство на Западе, сидевшее на западном содержании и клепавшее подрывную литературу против СССР).

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