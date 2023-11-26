Искусственный интеллект начнёт искать пластиковый мусор в океанах

В новом исследовании нидерландского Университета Вагенингена и Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL), опубликованном в журнале iScience, говорится о разработке детектора на основе искусственного интеллекта, который ищет скопления плавающего пластикового мусора на спутниковых изображениях.