Искусственный интеллект начнёт искать пластиковый мусор в океанах

В новом исследовании нидерландского Университета Вагенингена и Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL), опубликованном в журнале iScience, говорится о разработке детектора на основе искусственного интеллекта, который ищет скопления плавающего пластикового мусора на спутниковых изображениях.
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