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Преподавателя ВУЗа в Псковской области поймали на получении взятки

Преподавателя ВУЗа в Псковской области поймали на получении взятки

​В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Псковской области, была пресечена противоправная деятельность декана одного из факультетов филиала университета в Великих Луках.

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