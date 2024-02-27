Преподавателя ВУЗа в Псковской области поймали на получении взятки

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Псковской области, была пресечена противоправная деятельность декана одного из факультетов филиала университета в Великих Луках.
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