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"Мария-Ра" добилась взыскания крупного штрафа с производителя макарон из Омска

"Мария-Ра" добилась взыскания крупного штрафа с производителя макарон из Омска

Суд полностью поддержал требования торговой сети Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск торговой сети "Мария-Ра" к омской компании "Вито", занимающейся производством макарон.

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