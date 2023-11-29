«Одно лицо с Примадонной»: Алентову перепутали с Пугачевой на новом фото

В Сети удивляются изменениям в образе артистки. Дарья Повереннова, Вера Алентова и Петр Красилов Социальные сетиДарья Повереннова с разрешения Веры Алентовой изредка публикует совместные фото с гастролей.
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