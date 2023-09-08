5колесо

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  • Митрий
    Скажите спасибо 30-ти годам власти сначала Ельцина, а потом и Путина, которые разводили промышленность СССР и создали...Остались только «...
  • Камо Симонян
    Не создавайте иллюзию о какой-то России.Это территория,находящаяся под внешним управлением,а все идёт по плану.Читайт...30 тысяч инженеру...
  • Астон Мартин
    молодцыЭто вы можете: уд...

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