Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении

Natalija Osminina

Маловероятно. Скорее всего с Купянска будут с флангов спускаться на Краматорск и Славянск.И в любом случае надо понимать, что то, что "освобождается"-превращается в руины. Ценой жизни большого количества солдат СВО превратить в руины Харьков - это оставить жителей не только без места жительства, но и без места работы. СВО же идет НЕ ЗА ТЕРРИТОРИИ! Тем более Харькова. Одесса нужна, как контроль за Черным морем. Но вероятность превращения её в руины возможна только при провокации в Приднестровье.