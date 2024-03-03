Видимо, что-то действительно происходит на Харьковском направлении. Только за последние недели поступила информация о: - вывозе региональных запасов продовольствия из области; - вывозе документов из областного МВД, а также из региональных райотделов; - вывозе документов госорганов, в том числе и из областного центра; Кроме того, есть информация о том, что сотрудники МВД, госорганов и других украинских организаций покидают восточную и северную часть области.
Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении
Комментарии
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Михаил Сартин
Харьков, это хорошо. Дай-то бог.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.
Natalija Osminina
Маловероятно. Скорее всего с Купянска будут с флангов спускаться на Краматорск и Славянск.И в любом случае надо понимать, что то, что "освобождается"-превращается в руины. Ценой жизни большого количества солдат СВО превратить в руины Харьков - это оставить жителей не только без места жительства, но и без места работы. СВО же идет НЕ ЗА ТЕРРИТОРИИ! Тем более Харькова. Одесса нужна, как контроль за Черным морем. Но вероятность превращения её в руины возможна только при провокации в Приднестровье.
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1 час.
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