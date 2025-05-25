А что касается этой лжи, которую распространяет европейская элита об угрозе со с...

А что касается этой лжи, которую распространяет европейская элита об угрозе со стороны России, которая хочет завоевать западный мир, могу сказать одно: очнитесь! Зачем нам это? Зачем нам, живущим в самой большой по площади стране мира, где вообще не заходит солнце (когда засыпают в Москве, просыпаются на Камчатке)? В стране, где, как в византийском котле, перевариваются языки, вероисповедания, цвет кожи, разрез глаз.