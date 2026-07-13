Фармацевтика: действующие вещества для лекарств выпустят по полному циклу

Компания «ПСК Фарма» (входит в группу «Рус Биофарм») построит в ОЭЗ «Дубна» в Московской области научно-исследовательский центр по разработке активных фармацевтических субстанций для препаратов в таких нозологиях, как пульмонология, инфекционные заболевания и ВИЧ, кардиология, неврология.