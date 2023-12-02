Статистика по-украински

Одиссей

Позволю себе вставить свои 5 копеек: 1. "Что касается Новороссии и Донбасса, то известно, что эти земли были отвоёваны у Османской империи в конце XVIII века и заселены русскими." Харьковская обл., конечно, не Новороссия и не Донбасс, а Слобожанщина, но мои предки в 1754г. переехали в г.Изюм из Черкасс. Это таки Малороссия. 2. "Говорящих на малороссийском диалекте на Украине в 1922 году было менее трети." Эмиссар Грушевского в 1917г. рапортовал в своем отчете, что только 5-10% населения Харьковской губ. говорит на мове. 3. "В 1938 году, когда исполнилось 16 лет, пришёл получать паспорт. А в паспорте написано «украинец»." Родители моего отца были записаны в украинцы во время переписи 1926 (или 28??)г. 4. Проживая в Харькове, постоянно путешествовал по В.Украине. Везде обиходным языком был русский. Бытовой украинский (не суржик!!!) встретил только в глухой глубинке: с.Яреськи на р.Псел. При этом, взрослые разговаривали с нами на нормативном русском, а на мове - только дети. 5. "Гуляя по Ялте, прочитал название: «перукарня»." Вывески везде, действительно, были на мове. Крайне удивил Кременчуг Полтавской обл., где даже вывески были на русском. 6. "Из их рассказов я понял, что со второго класса их детей, кроме родного русского, стали учить украинскому, а дети при письме смешивают буквы и слова." В УССР были украинские школы, где преподавание ВСЕХ предметов шло ТОЛЬКО на мове, и русские школы, где мова шла, как второй иностранный язык. Ввиду КРАЙНЕЙ близости двух языков путаница возникала совершенно закономерно. Но!!! Если в 20-50х годах была политика украинизации и, похоже, тогда ВСЕ школы были украинскими, то в середине 60х языковый гнет был ослаблен, появились-таки русские школы и быстренько выяснилось, что выпускники ЭТИХ школ имеют конкурентное преимущество в масштабах СССР, просто потому, что укро-терминологию НИКАК не понимают ни в России, ни в союзных республиках. При поступлении в укро-ВУЗы преподаватели, конечно, входили в положение укро-мовного абитуриента/студента, но лекции шли-таки на обще-распространенном русском и ребята мучились и путались. И вот тогда возник спрос на обучение именно в русских школах. Укро-школы сохранялись только ради "галочки". 7. "Только однажды в Киеве, в республиканском комитете профсоюзов во время беседы с заместителем председателя.." В Киеве бывал неоднокранто. Обиходным языком был именно русский. Мова звучала только в районе ж/д вокзала. Приезжие.... 8. В 60-80е года везде было жуткое засилье мовы: в том же абсолютно русскоязычном Харькове из периодике на русском издавалась ОДНА газета. ТВ - 1й канал общесоюзный, а 2й - преимущественно на мове. Детские книжки - ТОЛЬКО на мове. Книги на русском покупал во время путешествий по Союзу: в Харькове их было не достать. А вот в конце 80х-начале 90х, когда языковый диктат был снят, везде МАССОВО появились и русские книги, и русские ТВ-передачи. Рынок расставил все по своим местам: контент на мове спросом не пользовался от слова НИКАК!! 9. "Русских на Украине – две трети!" Где-то в районе 2007-2008 на Околице было проведено неявное (слепо-немо-глухое, что ли) исследование на тему распространенности русского языка. Проводили не мы, не укропы, а Гэллап. Они не просили заполнить анкету, чтобы реципиент мог ОБДУМАННО указать родной язык, а просто выкладывали на стол 2 стопки ОДИНАКОВЫХ анкет на отвлеченную тему: одна на мове, а другая - на русском. Реципиент сам выбирал, на каком языке ему отвечать. И тут выяснилось, что русский предпочли 82-85% населения!! А это НИКАК не 2/3 населения!!