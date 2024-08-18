«Кубок Доброй Воли» на Гребном канале в Москве

С 14 по 18 августа в Москве проходит «Кубок Доброй Воли». 17 августа состоялся четвертый день на Международных соревнований, организованных Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.
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