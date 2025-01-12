Ученые СО РАН зафиксировали резкое изменение климата в Новосибирске

Новосибирские ученые изучили, как местные растения реагируют на изменения климата. Они проанализировали 20-летние сезонные изменения в развитии 78 многолетников в условиях меняющегося климата Западной Сибири.
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