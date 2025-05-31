LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток принимает «Калугу», «Авангард» против «Текстильщика»

LEON Вторая лига Дивизион А 16-й тур Группа «Серебро» 31 мая «Динамо» Владивосток – «Калуга» – 0:0 (первый тайм) «Сибирь» – «Форте» – 13:00 «Авангард» Курск – «Текстильщик» – 14:00 «Динамо» Киров – «Иртыш» Омск – 14:00 «Муром» – «Динамо-2» Москва – 17:00 Группа «Золото» 1 июня «Торпедо» Миасс – «Родина-2» – 14:00 «Челябинск» – «Волгарь» – 15:00 «Волга» Ульяновск – «Машук-КМВ» – 16:00 «Спартак» Кострома – «Велес» – 16:00 «Кубань» – «Ленинградец» – 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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