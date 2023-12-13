ЕЛЕНА ПАНИНА Второй президент Украины Леонид Кучма, всю жизнь говоривший по-русски, работавший на Байконуре, лауреат Ленинской премии как инженер-ракетостроитель и секретарь парткома на заводе "Южмаш", на склоне лет пришёл к выводу: истоки СВО лежат в монголоидности России.
Кучма разглядел истоки СВО в "монголоидности русских"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Кучма - придурок! Это уже давно известно. А вот то, что он принялся еще и сочинять «новейшую историю окраины» говорит о том, что он - идиот!
Ответить
14 час.
Александр Рожков
Как он был прав! Ведь украинцы - это омонголившиеся русские. Достаточно приглядеться к его физиономии.
Ответить
5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эта шелудивая прощалыга с харей хряка еще что-то хрюкает, манкурт. Самое подлое мурло...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии