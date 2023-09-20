Военное обозрение

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Масштабы и причины украинских потерь

Масштабы и причины украинских потерь

Пуск ракеты по удаленному украинскому объекту. Фото Минобороны РФ Несмотря на все принятые меры, зарубежную помощь и содействие, украинские формирования продолжают нести большие потери в живой силе, вооружениях и технике.

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