Танцевально-спортивный клуб «Браво» отмечает свой 10-й юбилей! 🏆🏆🏆 Прямо сейчас в ДК «Победа» проходит программа юбилейного концерта ВХОД СВОБОДНЫЙ ❗️ТОРОПИТЕСЬ.
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Танцевально-спортивный клуб «Браво» отмечает свой 10-й юбилей! 🏆🏆🏆 Прямо сейчас в ДК «Победа» проходит программа юбилейного концерта ВХОД СВОБОДНЫЙ ❗️ТОРОПИТЕСЬ.