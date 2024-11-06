Учет производства слабоалкогольных напитков предложили упростить

Минфин предложил установить случаи, при которых учет производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи может проводиться автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (АСИиУ) без нанесенных пломб.
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