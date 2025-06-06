Редактора URA.RU Аллаярова обвиняют в даче взятки должностному лицу

Редактору URA.RU Денису Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему родному дяде Андрею Карпову, который работает начальником уголовного розыска одного из отделов Екатеринбурга.
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