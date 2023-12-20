Экспозицию Ямала на выставке-форуме «Россия» в Москве обновили

На стенде появились новые элементы: елки, олени, снежинки и коробки с подарками. Новым интерактивным элементом стала огромная бубен диаметром 1,5 метра, украшенный изображениями животных и народными орнаментами.
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