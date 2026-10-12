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Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Венеции», «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло», «Ювентус» – с «Кальяри» в воскресенье

В 6-м туре Серии А в субботу « Интер » дома разгромил «Парму» (3:0), а « Наполи » – « Фрозиноне » (3:0).

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