Наука, спорт и туризм: МГУСиТ приглашает жителей Левобережного на юбилейную конференцию

В Московском государственном университете спорта и туризма 20 и 21 октября пройдёт масштабное событие — ХХ Международная научно-практическая конференция.
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