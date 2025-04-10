Быть слугой для мужа: протоирей Ткачев призвал женщин служить мужу, чтобы жизнь не стала бессмысленной – в этом их призвание Ольга БезродняяНедавние высказывания протоиерея РПЦ Ткачева о роли женщины в семье вызвали значительные обсуждения и споры в обществе, назвав ее слугой для мужа, без чего жизнь ее становится бессмысленной.