Очередное занятие "Школы онкопациентов" пройдет в алтайском онкодиспансере

Онкологи расскажут, как методы медицинской и психологической реабилитации помогают лечить злокачественные опухоли 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет занятие "Школы онкопациентов".
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