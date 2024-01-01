Во Львове в день рождения Бандеры был уничтожен музей Шухевича. Отличное начало нового года.Помимо уничтоженного музея Шухевича, также был прилет в здание университета в Дублянах (Львовская область), где учился Бандера.
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