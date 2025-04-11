Дружбанародие в деле

Алексей Горшков

Ну - что мигранты творят при попустительстве местных властей - разговор особый, и я на этот счёт промолчу, скажу только о том, в чём Я ЛИЧНО участие принимал. Это касается запоздалого прибытия сотрудников МВД на место происшествия. Не всегда всё зависит от "злого умысла начальства" - иногда всё объясняется и ОБЪЕКТИВНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ !!! Я работал в милиции следователем, приходилось и на места происшествий выезжать. Приедешь - а там уже съёмочная группа какой-нибудь телепрограммы. А почему? Мы пока следственно-оперативную группу соберём - эксперты-криминалисты сидели вообще в другом краю района (я в Приволжском РУВД г. Казани работал, кто Казань знает - эксперты сидели не в главном здании, на Эсперанто (в конце концов, правда, дежурного эксперта туда посадили), а вообще-то забирали его с места его работы - то с ул. Сафиуллина,то с Авангардной, то с Камая - это затем их всех вместе на Проспекте Победы в одно место собрали)! За участковым заезжали в его "опорку", за инспектором по делам несовершеннолетних - в их отдел в районе ул.Газовая. А телевизионщики - сидят в одном месте, машина у них "под боком" - вот раньше нас и приезжали! На снимке - главное здание Приволжского РУВД г.Казани - в д. 37 по ул. Эсперанто (сейчас, почему-то Назарбаева)!