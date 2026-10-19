США могут лишить гражданства и депортировать члена палаты представителей Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), если будет доказано, что она получила гражданство США при помощи мошенничества, заявил Том Хоман, ответственный за пограничный контроль при президенте Трампе, 18 октября на телеканале Fox News.