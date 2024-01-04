Экономисты дали тревожный прогноз на 2024 год

Начало января – традиционная пора социально-экономических прогнозов. Чего ждать среднестатистическому россиянину от 2024 года, что будет происходить с его доходами, как на них отразятся потребительские цены и валютный курс? Как в целом будет чувствовать себя отечественная экономика, продолжится ли рост, четко обозначившийся в 2023-м, и в какой степени? Эти и другие вопросы мы адресовали экспертам, […].