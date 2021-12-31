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В Новом году боевой потенциал ЮВО будет значительно усилен

В Новом году боевой потенциал ЮВО будет значительно усилен

Генерал армии Александр Дворников сказал, что будет продолжено наращивание боевого потенциала объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) и сердечно подзавил своих подчинённых и членов их семей с наступающим Новым годом.

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