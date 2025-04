Грибки все устойчивее к лекарствам: может ли повториться сюжет сериала «Одни из нас» в жизни

«Человечество испокон веков ведет борьбу с вирусами. Порой умирали миллионы людей, прямо как на настоящей войне, но в итоге мы всегда одерживали верх», — рассуждает эпидемиолог Ньюман в сериале «Одни из нас» (The Last of Us).