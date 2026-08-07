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Форвард «Металлурга» Козлов о детстве: «Родителям было трудно – они работали на меня, можно сказать. Всегда это видел, они у меня золотые»

Форвард « Металлурга » Андрей Козлов рассказал о влиянии родителей на карьеру. Мама игрока – пекарь-кондитер, отец – водитель на хлебозаводе.

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