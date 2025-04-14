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  • Silver Kont
    А этого лысого хуя не предупредил никто из своих, что если в Россию полетят "таурусы", то в Берлин прилетит "орешник"...Немецкий политоло...
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Доктор Садыков перечислил пять продуктов, которые разрушают желудок

Доктор Садыков перечислил пять продуктов, которые разрушают желудок

Многие уверены, что вред для желудка приносят только фастфуд и газировка. Но, как отмечает известный медик Рустем Садыков, серьезный урон могут нанести и вполне привычные продукты – просто их воздействие не сразу заметно.

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