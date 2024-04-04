Врач перечислил простые способы профилактики варикоза

Варикозное расширение вен может привести к тромбозу — угрожающему жизни состоянию. Чтобы избежать этого врач-флеболог Борис Копылов посоветовал больше двигаться, ежедневно гулять, стараться не сидеть в одном положении дольше часа, принимать контрастный душ и носить компрессионную одежду.