Врач перечислил простые способы профилактики варикоза

Варикозное расширение вен может привести к тромбозу — угрожающему жизни состоянию. Чтобы избежать этого врач-флеболог Борис Копылов посоветовал больше двигаться, ежедневно гулять, стараться не сидеть в одном положении дольше часа, принимать контрастный душ и носить компрессионную одежду.
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