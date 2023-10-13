Центр профориентации для детей и молодежи открыли в НИУ МИЭТ

В Москве начал работать региональный центр профориентации для детей и молодежи «Проект. Карьера». Его открыл опорный вуз особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Национальный исследовательский университет МИЭТ.
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