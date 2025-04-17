В Белгородской области уничтожен украинский боевик Малкович, у которого руки «по локоть в крови»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о значительном событии, произошедшем в Белгородской области, где в результате попытки прорыва был ликвидирован украинский боевик по имени Василий Малкович, более известный под своим позывным «Хорват».
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