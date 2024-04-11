Стало известно, когда в отдаленные районы Поморья отправится "Поезд здоровья"

"Поезд здоровья" – это формат выездной работы, когда мобильная медицинская бригада специалистов крупных медицинских учреждений области ведет прием жителей удаленных и труднодоступных уголков ПоморьяНа территории Архангельской области совсем скоро, а именно в мае, будут запущены первые выездные медицинские бригады, действующие под названием "Поезд здоровья".