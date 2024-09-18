Врач Ильницкий: контрастный душ и спорт снижают уровень воспаления в организме

Невысокий уровень стресса благополучно влияет на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Чтобы спровоцировать такой стресс, достаточно принимать контрастный душ или заниматься физической активностью, рассказал "Газете.
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