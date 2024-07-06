"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"

Новая цель Запада: "не допустить перемирия, которое нацелено на капитуляцию Украины". Агитацию за это ведут в России и на русском языке АНДРЕЙ ПЕРЛА Придется пригласить Путина Очень полезно читать, что пишут на западе про Россию.
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