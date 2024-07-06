"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Потом в России заявят, что &quot;нас обманули&quot;.... кто сам обманываться рад!!
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13 час.
Александр Долин
до  полной  победы и  только  так
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11 час.

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