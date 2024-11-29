Махмуд Аббас готов приехать в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас готов посетить Москву в дни празднования 80-летия Победы. Он примет участие в торжественных мероприятиях в случае получения официального приглашения, заверил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии