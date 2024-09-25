Концерты октября: романсы, миниатюры, классика и легенды рока

В осенней подборке столичных концертов можно выбрать музыкальное мероприятие на любой музыкальный вкус Концерт Ефима Шифрина предоставлено Пресс-службойЕфим Шифрин – культовый артист эстрады, юморист, актёр театра и кино, певец, режиссёр, телеведущий, писатель, блогер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии