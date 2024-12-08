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Петербургский дневник

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В Новом здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка, посвященная памяти Владимира Гронского

В Новом здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка, посвященная памяти Владимира Гронского

С 13 декабря С 13 декабря в Новом здании Российской национальной библиотеки начнет работу выставка, посвященная памяти Владимира Гронского — бывшего генерального директора РНБ и члена правления петербургского отделения Союза журналистов России.

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