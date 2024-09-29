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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Локо» Сарвели о повышенных премиальных за 3:1 со «Спартаком»: «Нас не обидели. Разбирали соперника и знали его слабые стороны. На них и сыграли» 

– За счет чего удалось победить «Спартак»? – За счет хорошей игры в атаке и в обороне. – Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде.

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